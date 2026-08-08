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Saudi War on Yemen: 12 Years, $344.7B+ in Economic Losses

Saudi War on Yemen: 12 Years, $344.7B+ in Economic Losses
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Infographic by Abir Qanso

Years of Saudi-led aggression and siege have inflicted sweeping damage on Yemen’s economy, with agriculture, oil and gas, foreign trade, and looted energy revenues accounting for more than $344.7 billion in documented losses.

Saudi War on Yemen: 12 Years, $344.7B+ in Economic Losses

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